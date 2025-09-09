Какой рацион вредит при синдроме раздраженного кишечника

Жить с синдромом раздражённого кишечника может быть невыносимо. Многие люди с этим заболеванием исключают из рациона сразу несколько групп продуктов, чтобы контролировать симптомы. Однако это, по словам экспертов, может привести к повышенной чувствительности кишечника, нехватке питательных веществ и общему снижению качества жизни.

К сожалению, чрезмерное ограничение себя в еде может только ухудшить состояние при синдроме раздражённого кишечника. В некоторых случаях это даже вызывает орторексию, то есть нездоровую одержимость употреблением только «чистой» или «безопасной» пищи. Также вы можете не получать необходимых для кишечника питательных веществ, что усугубит ваши симптомы.

Вместо этого старайтесь выявить конкретные триггеров с помощью структурированной краткосрочной элиминационной диеты под руководством врача. Это значит, что вы временно будете исключать распространённые продукты-триггеры, а затем постепенно их возвращать в рацион. Так вы определите, какие продукты у вас вызывают неприятные симптомы, и будете поддерживать сбалансированное питание.

Ещё один ключевой фактор - клетчатка. Её количество и тип могут повлиять на симптомы синдрома раздражённого кишечника. Нерастворимая нерастворимая клетчатка, которая содержится в цельнозерновых продуктах и ​​некоторых овощах, может усугубить симптомы у некоторых людей, особенно у склонных к запорам.

Растворимая клетчатка из овса, фасоли, фруктов, брокколи, моркови, зелёной фасоли облегчает симптомы, связанные с пищеварением. После обострения болезни постепенно увеличивайте количество клетчатки в рационе на 2-3 г в сутки и включайте её в блюда постоянно при отсутствии неприятных симптомов. Об этом сказала Шейла Паттерсон, сертифицированный диетолог.

