Сахарозаменители становятся всё популярнее среди тех, кто хочет снизить потребление сахара, но сохранить сладкий вкус в рационе. Эти вещества делятся на искусственные и натуральные, и их воздействие на зубы может существенно различаться. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, как правильно выбирать сахарозаменители, чтобы не навредить здоровью полости рта.
Искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза и стевия, считаются безопасными для зубов. Они не создают условий для размножения бактерий, которые вызывают кариес, так как не перерабатываются микробами в полости рта. Это делает их хорошей альтернативой сахару. Однако важно помнить, что в некоторые продукты с такими подсластителями добавляют кислые компоненты, которые могут повредить зубную эмаль, ослабляя её защитный слой.
Натуральные сахарозаменители тоже имеют свои особенности. Например, ксилит и сорбит помогают снизить риск кариеса, так как мешают бактериям прикрепляться к зубам. Ксилит также усиливает выделение слюны, которая защищает эмаль естественным образом.
«Однако существуют и потенциально опасные натуральные заменители. Фруктоза и мальтодекстрин частично усваиваются бактериями, что способствует образованию зубного налёта и разрушению эмали», —алим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».
Использование сахарозаменителей может принести пользу здоровью полости рта. Они не только снижают вероятность кариеса, но и помогают поддерживать нормальный уровень кислотности во рту. Особенно полезен ксилит, который предотвращает сухость во рту, улучшая общее состояние зубов.
Тем не менее, у сахарозаменителей есть и риски. Длительное их использование может нарушить баланс микрофлоры в полости рта, а сочетание с кислыми продуктами способно изменить pH-баланс. Неправильный выбор заменителя может привести к накоплению зубного налёта. Кроме того, у некоторых людей, особенно с чувствительным желудком, большие дозы определённых подсластителей, таких как полиолы, могут вызвать проблемы с пищеварением.
Чтобы минимизировать риски, стоматологи советуют выбирать ксилит или стевию и избегать продуктов с кислыми добавками.
«Для получения максимальной пользы и минимизации рисков стоматологи предлагают следовать определённым правилам. Рекомендуется отдавать предпочтение ксилиту или стевии, избегать продуктов с кислыми добавками и полоскать рот водой или ополаскивателем после употребления подсластителей», —алим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».
Сахарозаменители могут быть полезной частью рациона, если использовать их с умом. Однако они не заменят регулярную чистку зубов, использование зубной нити и посещения стоматолога.