Наши повседневные привычки действительно влияют на работу мозга. По словам Джона Арца, доктора медицинских наук и сертифицированного невролога, у всех людей потеря мозговой ткани начинается после 40 лет. Некоторые же могут это компенсировать благодаря когнитивному резерву, то есть способности адаптироваться к снижению когнитивных способностей с возрастом.

Вот несколько привычек, из-за которых память может ухудшиться.

Недостаток сна. Плохой сон и отсутствие лечения апноэ во сне могут снизить концентрацию, сделать вас уставшим и раздражительным. Глубокий сон очень важен для правильной работы памяти.

Регулярное употребление спиртного. Алкоголь не приносит какой пользу ни мозгу, ни всему организму.

Опора на ИИ. Некоторые исследования показывают, что при использовании ИИ не задействуются те части мозга, которые отвечают за творчество и дедуктивное мышление.

Употребление слишком большого количества добавленного сахара и насыщенных жиров. Жареную пищу и сладости лучше употреблять пару раз в месяц, так как они могут ухудшить взаимодействие и работу клеток мозга. Также исследования показывают, что люди с резистентностью к инсулину и диабетом 2 типа имеют больше шансов на развитие деменции.

Длительное сидение. Наиболее полезны для мозга аэробные упражнения. Уделяйте им до 300 минут в неделю.

Неумение справляться со стрессом. При стрессе вырабатывается кортизол, который влияет на работу мозга, особенно на области которые связаны с памятью.

Отсутствие контроля артериального давления. Из-за высокого кровяного давления могут повредиться мелкие глубокие кровеносные сосуды мозга. Это приводит к нарушению работы аксонов мозга, то есть частей нейронов, который играют главную роль в функционировании нервной системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.