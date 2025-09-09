Названы самые вредные варианты завтрака

Врач Мануэль Висо заявил, что многие популярные завтраки вредны для здоровья. Самые небезопасные для здоровья варианты он назвал изданию El Economista.

В список самых вредных продуктов для первого приема пищи Висо включил печенье, сладкие хлопья, белый хлеб с маслом или вареньем, а также выпечку. Дело в том, что в них содержится большое количество быстрых углеводов, которые провоцируют резкие скачки уровня глюкозы в крови. Однако обеспеченный этими продуктами прилив энергии быстро сменяется упадком сил, предупредил врач.

Среди проблем со здоровьем, к которым могут привести подобные завтраки, он выделил набор веса, инсулинорезистентность, раздражительность, трудности с концентрацией внимания и гормональный дисбаланс. Вместо этих продуктов Висо посоветовал употреблять утром белок, клетчатку и полезные жиры. В результате уровень энергии останется стабильным на протяжении всего дня, заключил он.

