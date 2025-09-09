Эксперт объяснил, что приводит к болям в спине

Множество людей сталкивается с болями в спине, а также протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков. Повреждения часто возникают из-за неправильных резких нагрузок, рассказал доцент кафедры педагогики, образовательных технологий и профессиональной коммуникации Вадим Федюков.

Из-за травмирования фиброзного кольца студенистое тело выходит наружу и сдавливает нервные корешки, что вызывает сильную боль и ограничение подвижности.

Предотвратить такие ощущения можно, регулярно укрепляя мышечный корсет. Упражнения, такие как планка и поднятие ног, значительно повышают устойчивость спины к нагрузкам, пишет телеканал "Саратов 24".

Кроме того, при транспортировке тяжестей нужно соблюдать правила: спина должна оставаться прямой, а при подъеме лучше приседать и использовать силу ног и мышцы кора, а не прогибать поясницу.

При сидячей работе нужно делать перерывы в течение дня, разминаться и менять позу хотя бы раз в час.

В случае если протрузии и грыжи уже диагностированы, нужно обратиться к врачу и пройти курс реабилитации.