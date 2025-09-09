В чем преимущества апельсинового сока для здоровья

Апельсиновый сок - отличный способ начать день. Он содержит питательные вещества, которые необходимы для иммунитета и здоровья сердца. Вот какую пользу для здоровья этот напиток несёт.

Одна порция фруктов в день. Из одной чашки апельсинового сока вы получите целую порцию фруктов. Также в апельсинах много витамина С, калия, фолата, фосфора, магния.

Снижение риска развития хронических болезней. В апельсиновом соке много антиоксидантов. Они связаны с улучшением иммунитета и здоровья сердца, снижением вероятности развития диабета, рака.

Поддержание иммунитета. Регулярное употребление апельсинового сока укрепляет иммунную систему. Витамин С в его составе также поддерживает формирование костей, улучшает заживление ран.

Улучшение здоровья сердца. Согласно результату одного исследования, при регулярном употреблении апельсинового сока снижается уровень холестерина. Другое исследование показало, что два стакана этого сока ежедневно снизили через 12 недель давление у людей с гипертонией.

Уменьшение воспаления. Антиоксиданты в апельсинах и апельсиновом соке могут снижать уровень воспалительных маркеров в организме. Это связывают со снижением вероятности развития хронических заболеваний.

Предотвращение образования камней в почках. Употребление апельсинового сока повышает pH мочи и делает её более щелочной. Благодаря этому снижается риск образования камней в почках.

Снижение риска возникновения врождённых пороков развития. Апельсиновый сок даёт беременным женщинам фолат. Это вещество защищает от образования врождённых пороков развития у плода.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.