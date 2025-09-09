Топ-7 белковых продуктов для улучшения здоровья кишечника

Некоторые источники белка перевариваются легче, чем другие. Вот несколько таких вариантов, которые ещё и полезны для кишечника.

Яйца. Из одного большого яйца вы получите 74 ккал и 6,25 г белка. У яичных белков простая структура, которая легко усваивается организмом.

Куриная грудка. 113 г этого мяса содержат 130 ккал и 19 г белка. Куриная грудка содержит мало жира и соединительной ткани. Это облегчает её расщепление желудочными ферментами.

Грудка индейки. В 113 г грудки 130 ккал и 28 г белка. Она богата многими полезными для пищеварительной системы свойствами. Она нежирная, в ней мало соединительной ткани, много высококачественного белка, который легко усваивается.

Тофу. Из 85 г этого продукта вы получите 80 ккал и 8 г белка. Тофу легче переваривается, чем цельные соевые бобы, так как проходит обработку при производстве.

Сливочная ореховая паста. Две столовые ложки арахисового масла дадут вам 180 ккал и 6 г белка.

Лосось. Из 142 г этой рыбы вы можете получить 329 ккал и 27 г белка. Лосось содержит мягкие белки с низким содержанием соединительной ткани и полезные жиры. Всё это хорошо усваивается.

Греческий йогурт. 170 г этого йогурта обеспечивают 100 ккал и 17,5 г белка. Усваивается он легче, чем другие молочные продукты, поскольку ферментация удаляет большую часть лактозы.

