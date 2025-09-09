Когда нельзя заниматься йогой при боли в шее

Йога хорошо помогает при боли в шее, однако в некоторых случаях она может ухудшить состояние. Например, при острой боли, нестабильности позвоночника или воспалении йога может быть опасной, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

Основные причины боли в шее включают неспецифические нарушения (дисфункция дугоотростчатых суставов, миофасциальный синдром, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, кривошея, артроз фасеточных суставов), травмы (переломы, вывихи, «хлыстовая» травма), ревматические болезни (ревматоидный артрит, спондилоартриты), инфекции (остеомиелит, менингит, абсцессы), новообразования (первичные и метастатические опухоли) и другие причины.

«Йога эффективна преимущественно при неспецифической боли, связанной с мышечным напряжением и нарушениями осанки. Однако при острых травмах, воспалениях, нестабильности позвоночника, злокачественных опухолях, выраженных неврологических нарушениях или тяжелых ревматических обострениях занятия йогой могут быть противопоказаны и даже опасны. В этих случаях йога не только не поможет, но и способна усугубить состояние. Важно заниматься йогой под контролем опытного инструктора, чтобы избежать осложнений и получить максимальную пользу для здоровья», — объяснила Махова.

При этом врач советует обратиться к специалисту, если боль острая и длительная, шея ограничена в подвижности, появились неврологические симптомы (онемение, слабость в руках) или если боль сопровождают системные симптомы (лихорадка, потеря веса).