Кому полезно есть свеклу

Свекла богата антиоксидантами. Она способствует нормализации уровня холестерина и оказывает благоприятное воздействие на состояние сосудов, выводит соли из организма, снижает артериальное давление, отмечает терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова в РИА Новости.

© СОВА

Кроме того, в состав этого овоща входят полезные вещества: бетаин, витамины группы B, витамин C, флавоноиды и беталаины.

Якимова также напомнила, что употребление свеклы рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако количество должно быть ограничено - не больше 80-100 граммов в отварном виде ежедневно либо через день.

Для здоровых же людей оптимальная норма - 100-150 граммов сырого или приготовленного продукта в сутки, что приблизительно соответствует половине среднего плода.