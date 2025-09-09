Причины голода посреди ночи: как это исправить

Чувство голода посреди ночи – это сигнал организма о том, что что-то идет не так. Эксперт рассказал о причинах этого явления и объяснил, как нормализовать свое состояние.

Почему возникает ночной голод

Колебания сахара в крови: Если ужин состоял преимущественно из углеводов, без достаточного количества белка и жиров, уровень сахара в крови может резко упасть к ночи.

Нехватка сытости: Недостаток белка и клетчатки в дневном рационе приводит к тому, что чувство сытости сохраняется ненадолго.

Стресс и кортизол: Повышенный уровень стрессового гормона кортизола может вызывать так называемый "голод по тревоге".

Привычка: Если вы привыкли есть по ночам, организм автоматически ожидает эту трапезу.

Обезвоживание: Иногда чувство жажды ошибочно воспринимается как голод.

Если вы просыпаетесь голодными чаще двух раз в неделю, это говорит о дисбалансе в организме.

Путь к стабильности