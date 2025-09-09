Уход за мочалкой: как избежать кожных проблем

Старая, немытая мочалка может стать серьезной угрозой для здоровья кожи. Влажная среда ванной комнаты, остатки мыла и отмершие частички кожи создают идеальные условия для размножения бактерий и грибков, включая золотистый стафилококк и плесень.

© Vse42.ru

Последствия использования старой мочалки:

Использование мочалки, которая не менялась длительное время (особенно несколько лет), значительно повышает риск развития различных кожных заболеваний:

Фолликулит: Воспаление волосяных фолликулов, вызываемое бактериями или грибками, проявляется в виде красных прыщиков.

Дерматит: Раздражение и воспаление кожи, сопровождающееся зудом, покраснением и шелушением.

Грибковые инфекции: Такие как стригущий лишай или грибок стопы, особенно при наличии микротравм на коже.

Импетиго: Бактериальная инфекция, вызывающая пузырьки и гнойнички, чаще встречающаяся у детей, но возможная и у взрослых.

Как часто менять мочалку:

Натуральные мочалки (люфа, водоросли): каждые 3-4 недели, так как они более пористые и быстрее накапливают бактерии.

Синтетические мочалки (нейлон, полиэстер): каждые 2 месяца.

Губки: каждые 2-3 недели.

Мочалки с антибактериальным покрытием: следуйте рекомендациям производителя, обычно раз в 2-3 месяца.

Советы по уходу за мочалкой:

Тщательно промывайте: После каждого использования удаляйте остатки мыла и кожи.

Хорошо высушивайте: Повесьте мочалку в хорошо проветриваемом месте.

Регулярно дезинфицируйте: Раз в неделю можно обрабатывать хлоргексидином, перекисью водорода или стирать при высокой температуре (если позволяет материал).

Не используйте при признаках порчи: При появлении плесени или неприятного запаха мочалку следует немедленно выбросить.

При наличии кожных заболеваний следует проконсультироваться с дерматовенерологом перед использованием мочалки, передает пресс-служба Пироговского университета со ссылкой на слова кандидата медицинских наук, доцента кафедры дерматовенерологии Татьяны Гайдиной.