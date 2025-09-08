Как правильно отдыхать от тренировок

Чередование активности, а также йога, плавание или массаж помогут быстрее восстановиться от физических нагрузок в спортзале, заявила НСН Елена Силина.

В неделю необходимо делать минимум два дня отдыха от тренировок, а для более быстрого восстановления мышц стоит сходить на массаж или в бассейн. Об этом НСН рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Многие уверены, что если чаще тренироваться, то и результат будет быстрее. Однако ежедневные тренировки без пауз на восстановление могут обернуться не прогрессом, а проблемами со здоровьем, рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина «Газете.Ru». Силина согласилась с коллегой и рассказала о грамотном подходе к тренировкам.

«Во-первых, необходимо составить план тренировок: определить свои цели, например, увеличение выносливости или снижение веса. Здесь поможет персональный тренер, который с учётом общей физической формы и состояния здоровья выстроит программу. Во-вторых, стоит комбинировать виды тренировок: включайте кардио (бег, плавание), силовые тренировки (с гантелями, штангой и другим инвентарём) и растяжку — это помогает развивать разные группы мышц. В-третьих, постепенно увеличивайте физическую нагрузку по мере адаптации вашего тела. Также важно следить за техникой выполнения – это предотвращает травмы», - уточнила она.

От бега до йоги: Какой вид спорта поможет в борьбе со стрессом

Для того, чтобы не терять мотивации к спорту после отдыха, Силина посоветовала разнообразить виды активности.

«Делайте 1-2 дня отдыха в неделю, чтобы дать мышцам время на восстановление. Побыстрее восстановиться поможет массаж. Если чувствуете усталость или дискомфорт, дайте себе больше времени для восстановления. Используйте активный отдых: легкие прогулки, йога или плавание. Важно разнообразить активности: если ходьба, значит, каждый день новый маршрут; если бег, значит, лучше через день. В целом стоит открывать новые виды спорта и физической активности, чтобы избежать однообразных тренировок и сохранить интерес», - рассказала собеседница НСН.

Силина отметила, что не менее важно для достижения результата следить за питанием, пить достаточно воды и высыпаться.

«Важно соблюдать режим питания – это критично для результата. Ваш рацион должен быть сбалансированным и включать белки, углеводы и жиры. Принимать пищу желательно в общем объёме меньше по количеству калорий, чем потрачено. Для этого можно использовать приложение или консультации специалиста-диетолога. Пейте больше чистой питьевой воды до, во время и после тренировок. Обеспечьте себе полноценный сон (7-9 часов), так как он необходим для восстановления», - подытожила она.

