Названа неожиданная опасность популярного вида чая

По данным исследований, матча остается фаворитом среди любителей здорового образа жизни: его ценят за антиоксиданты, витамины и яркий зеленый цвет. Однако ученые предупреждают: этот напиток не так безобиден, как принято считать. Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил, почему злоупотребление матча может привести к нежелательным последствиям. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Матча содержит высокую концентрацию танинов, которые ухудшают всасывание железа из растительной пищи. Особенно это опасно для людей с анемией, вегетарианцев и тех, у кого питание несбалансировано. Сам чай не вызывает анемию, но способен усугубить уже существующий дефицит железа при чрезмерном употреблении», — отметил Литвинов.

Опасность представляет и большое содержание витамина К.

«При регулярном и обильном потреблении матчи этот витамин активно влияет на свертываемость крови, снижая эффективность разжижающих препаратов. Это повышает риск образования тромбов», — предупредил эксперт.

По словам Литвинова, осторожнее с чаем стоит быть и людям с заболеваниями ЖКТ:

«Матча может раздражать слизистую желудка и кишечника, особенно если пить его натощак. В таких случаях возможны изжога, тошнота или боли в животе. Но при правильном приготовлении, например с молоком или после еды, напиток переносится легче».

Как и другие сорта зеленого чая, матча содержит кофеин (теин). В сочетании с аминокислотой L-теанином он действует мягче, но при избытке может вызвать тревожность, тахикардию и перевозбуждение.

«Эти же риски распространяются и на беременных женщин. Кроме того, теин в высоких дозах может усиливать тонус матки и спровоцировать анемию. В таких случаях лучше ограничиться 1–2 чашками в день или выбирать более мягкие сорта», — пояснил Литвинов.

Ученый подчеркнул, что матча полезен при умеренном употреблении, но увлекаться им не стоит: оптимальная доза — не более двух порций в день (около 4 граммов порошка).