Что не следует употреблять на голодный желудок

Обычная привычка начать утро с апельсина, чашки кофе или холодной газировки может обернуться серьёзными проблемами для желудка. Об этом в беседе с «Москва 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

По словам специалиста, цитрусовые — апельсины, лимоны, грейпфруты и мандарины — опасны на пустой желудок. То же касается и свежевыжатых соков из них.

«Они содержат большое количество фруктовых кислот и, попадая в пустой желудок, повышают его кислотность. Это чревато появлением изжоги и грозит гастритом или язвой», — заявила эксперт.

В связи с этим врач посоветовала употреблять такие продукты после еды или миксовать, например, с кашей.

Отдельно эксперт остановилась на популярном напитке — крепкий кофе. Она отметила, что выпитый на голодный желудок кофе стимулирует выработку желудочного сока. Впоследствии кислоты начинают разъедать слизистую, из-за чего это может привести к гастриту. В связи с этим Писарева призвала пить кофе через полчаса после завтрака.

