Почему осень идеально подходит для оценки состояния здоровья

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев посоветовал россиянам обследоваться ежегодно вне зависимости от возраста и самочувствия. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что некоторые заболевания протекают бессимптомно на ранних стадиях, поэтому важно вовремя обнаруживать их и выявлять риски.

По его словам, до 30 лет в обследование входят общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, флюорография, осмотр терапевта и стоматолога (женщинам также следует регулярно посещать гинеколога). После 30 прибавляются ЭКГ, УЗИ, маммография, консультация уролога для мужчин, проверка функции щитовидной железы. С 45 до 60 лет проводится скрининг возрастных заболеваний, а также онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных.