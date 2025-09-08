Что делает кофе вредным для здоровья

Сейчас нам доступно огромное разнообразие всяких ароматизаторов, подсластителей и добавок. Однако они могут сделать кофе вреднее, чем кажется. Вот чего лучше избегать.

Много сливок. Две столовые ложки ванильных сливок могут добавить в напиток 60 ккал, 2 г жиров и 10 г сахара. Полезнее будет вместо них взять несладкое соевое или овсяное молоко.

Избыток сахара и искусственных подсластителей. Из двух столовых ложек популярного ванильного сиропа вы получите дополнительные 80 ккал и 20 г добавленного сахара.

Некачественный или неорганический кофе. Многие низкокачественные кофейные зёрна, выращенные традиционным способом, обрабатываются синтетическими пестицидами и химикатами. Они могут сохраняться и в чашке напитка.

Слишком много кофеина в неподходящее время. Чрезмерное употребление кофе усиливает нервозность, тревожность, уровень стресса.

Отказ от натуральных усилителей вкуса. Корица, мускатный орех, какао-порошок или немного ванильного экстракта придадут напитку уникальный вкус без сахара или искусственных ингредиентов.

Отказ от полезных добавок. Утренний кофе может стать основой для функциональных грибных порошков или какао, в него также можно добавить коллагеновые пептиды.

Покупной кофе. Иногда в большой порции фирменного кофе может содержаться больше килокалорий, чем в целом приёме пищи.

Поддержание водного баланса только при помощи кофе. Не забывайте пить и простую воду.

Использование пластиковых кофеварок или капсул. Дело в том, что при многократном использовании некоторые виды пластика могут выделять в кофе бисфенол А (БФА) или фталаты. Эти соединения связывают с гормональными нарушениями и другими проблемами со здоровьем. Подумайте о переходе на кофеварки из нержавеющей стали, стекла или керамики.

