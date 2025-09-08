В чем риски для здоровых людей от безглютеновых продуктов

Продукты с маркировкой «без глютена» становятся всё более популярными среди людей без непереносимости этого вещества. Однако диетолог Людмила Денисенко предупредила, что они далеко не всегда полезны.

© runews24.ru

Специалист отметила, что многие безглютеновые продукты содержат трансжиры, избыток насыщенных жиров и рафинированного сахара, а калорийность таких изделий зачастую выше, чем у обычных аналогов.

По словам Денисенко, безглютеновая диета необходима лишь людям с целиакией — индивидуальной непереносимостью глютена. Для здоровых людей чрезмерное употребление подобных продуктов может быть вредным из-за дефицита пищевых волокон. Для восполнения клетчатки диетолог рекомендовала включать в рацион больше овощей, риса и кукурузы.

Эксперт подчеркнула изданию KP.RU, что здоровым людям не стоит увлекаться безглютеновыми продуктами, так как они не дают ощутимой пользы и могут способствовать переизбытку сахара и жиров в рационе.

Ранее врач Лысак также развеял миф о безопасной дозе алкоголя.

Кроме того, нутрициолог Галина Леонова рассказала о разумном подходе к использованию пищевых добавок их способности устранять опасные для здоровья дефициты.