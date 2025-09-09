Чем опасны поцелуи с бородатым мужчиной

Борода не только вернулась в моду, но и стала трендом, во многом благодаря распространению барбершопов. Однако, даже если мужчина тщательно ухаживает за растительностью на лице, для его партнерши щетина таит определенные риски. Какие именно — рассказала «МК» врач-дерматолог Анастасия Воронова.

Эксперт объяснила, что поцелуй с бородатым мужчиной способен привести к появлению раздражения на коже лица у девушки, так как волоски, как правило, жесткие и могут травмировать кожу партнерши.

«При повреждении барьера кожи наша нормальная микрофлора, те же стафилококки и стрептококки, которые в ней находятся, могут провоцировать возникновение бактериальной инфекции. Даже если адекватно ухаживать за бородой, то риски нарушения целостности кожного покрова все равно существуют, а это значит, что есть риски и появления фолликулита, и импетиго», — рассказала врач.

Специалист объяснила, что импетиго — это бактериальное заболевание кожи, которое характеризуется появлением пузырьков, корочек и язв. Мужчина может минимизировать риски для партнерши с помощью ежедневной гигиены бороды.