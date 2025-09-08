Пять простых блюд для сжигания жира на руках

Для сжигания жира на руках важны не только силовые тренировки, но и питание. Вот какие блюда готовятся всего пять минут и способствуют похудению.

Салат из жареной курицы с листовой зеленью и авокадо. Курица - это нежирный белок, в клетчатке много зелени, а в авокадо полезных жиров. Благодаря этому поддерживается в норме уровень сахара в крови, рост мышц, а накопленный жир используется для получения энергии.

Греческий йогурт с ягодами и семенами чиа. Это отличный способ начать утро и разнообразить перекус. В греческом йогурте большое количество белка и пробиотиков, в ягодах - антиоксидантов и клетчатки, в семенах чиа - омега-3. Такой йогурт улучшает здоровье кишечника и обмен веществ.

Лосось с брокколи и киноа на пару. В лососе, выловленном в дикой природе, есть белок и омега-3 жирные кислоты. Вместе с богатой клетчаткой брокколи и умеренной порцией киноа он даст вам энергию без скачков уровня сахара в крови.

Рулеты из индейки с хумусом и овощами. Это лёгкий перекус, который можно взять с собой.

Протеиновый смузи с несладким миндальным молоком, шпинатом, протеиновым порошком и семенами чиа. Он содержит белок для восстановления мышц, листовую зелень для получения микронутриентов и семена чиа с омега-3 жирными кислотами. Сытный напиток, отлично подходящий для насыщенных дней.

