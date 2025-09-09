Названы лучшие продукты для профилактики онкологии

Питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Нутрициолог Марина Шкилева в беседе с «ФедералПресс» рассказала, какие продукты помогают укрепить организм и снизить риски.

«В профилактике онкологии большое значение имеет ежедневный рацион. Существует ряд продуктов, которые помогают замедлить развитие патологических процессов и укрепить иммунитет», – сказала Марина Шкилева.

По ее словам, в первую очередь стоит обратить внимание на гранатовый сок. Он богат антиоксидантами и помогает нейтрализовать свободные радикалы. Среди полезных продуктов специалист также выделила куркуму, которую можно добавлять в качестве специи в блюда, выпечку и напитки.

«В рационе должны быть продукты, богатые селеном: бразильские орехи, яйца, печень, треска и семена подсолнечника. Не менее важны помидоры, содержащие ликопин, который обладает сильными антиоксидантными свойствами и способен замедлять или даже останавливать рост раковых клеток», – пояснила Шкилева.

Нутрициолог также рекомендовала зеленый чай, чеснок и лук, а также продукты, богатые кверцетином: каперсы, какао и острый перец. По ее словам, эти компоненты способствуют укреплению защитных механизмов организма и улучшают состояние клеток.

Шкилева подчеркнула, что важным элементом профилактики является не только питание, но и образ жизни.