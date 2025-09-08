Какие заменители соли помогут снизить давление естественным образом

Заменители соли помогают снизить кровяное давление, риск возникновения инфаркта, инсульта и хронической болезни почек. Вот что вы можете добавить в любимые блюда.

Коммерческие заменители соли. Многие из них производятся из хлорида калия, который по вкусу напоминает хлорид натрия (соль). Обзор исследований 2022 года показал, что они могут независимо друг от друга снижать систолическое (верхнее) артериальное давление на 6 мм рт. ст. и диастолическое (нижнее) артериальное давление на 2 мм рт. ст.

Уксус. Известно, что уксусная кислота напрямую снижает кровяное давление. Согласно обзору исследований 2022 года, употребление 30 мл уксуса (примерно 2 столовые ложки) снижает систолическое и диастолическое артериальное давление примерно на 3 мм рт. ст.

Цитрусовые. Лимон и апельсин широко используются в кулинарии. Также они содержат эриоцитрин и гесперидин, которые расширяют сосуды и снижают давление.

Свежие или сушёные травы. Считается, что понизить кровяное давление помогают кориандр, лимонник, шалфей и базилик.

Специи. Они могут помочь усилить вкус. Кардамон, семена сельдерея, корица, имбирь, шафран, семена кунжута и куркума также снижают давление.

Чеснок. Он повышает уровень оксида азота и блокирует ангиотензинпревращающие ферменты (АПФ), на которое воздействуют и препараты от давления.

Лук. Как и чеснок, он может снизить давление.

Перец. В чёрном перце содержится пиперин, который блокирует поступление кальция в кровеносные сосуды и расширяет их.

Водоросли. Они содержат много хлорида калия и мало хлорида натрия.

Пищевые дрожжи. Это источник фолиевой кислоты и витамина B12, которые помогают снизить давление.

