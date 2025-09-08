Почему не стоит пить кефир и йогурт натощак

Врач-диетолог, клинический нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik посоветовала начинать утро со стакана теплой воды. Кефир или йогурт можно употребить на завтрак, но только не натощак.

© Вести Подмосковья

Кефир лучше употреблять с другой пищей, так как он имеет высокую кислотность. Кисломолочные продукты хорошо сочетаются с клетчаткой и углеводами. По словам специалиста, речь идет об овсяных или пшеничных отрубях, цельнозерновых крупах и кашах, семенах и орехах.