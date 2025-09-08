Нутрициологи поделились рецептом полезного осеннего чая

Для того, чтобы осень не стала унылой порой, нужно позаботиться об уюте, ярких красках и здоровье в эти месяцы. Специалисты по питанию поделились рецептом осеннего чая, который позволит насладиться чудесным ритуалом чаепития, согреет в прохладный день и принесет пользу организму.

© Сибмеда

Рецепт размещен в канале Нутрициологи Сибири (региональное представительство Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) в Новосибирске).

Потребуется:

1 кг облепихи, 1 крупный апельсин, 1 столовая ложка натертого имбиря, 1 чайная ложка корицы, мед по желанию.

Для приготовления теплого напитка нужно 150 гр облепихи отложить, а остальную часть ягод превратить в пюре и отделить от косточек с помощью сита. Две трети апельсина очистить от кожуры и отжать сок, оставшуюся часть апельсина мелко нарезать.

Затем все ингредиенты соединить, вылить смесь в чайник и разбавить кипятком. Вместо воды можно использовать яблочный сок, чтобы придать напитку дополнительный фруктовый вкус. При желании можно добавить мед и перемешать.

Состав чая целиком состоит из суперфудов – это тот случай, когда вкусный и ароматный напиток укрепляет организм, что особенно актуально для межсезонья.