Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданный способ защититься от деменции. Выпуск с советом медиков доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что, согласно результатам исследования, у тех пожилых людей, кто осваивает цифровые технологии, риск развития когнитивных нарушений, в том числе старческого слабоумия, снижается на 58 процентов.

По словам Малышевой, когда люди преклонного возраста осваивают навык работы на компьютере, у них активно растут нервные клетки и формируются новые связи.

«Это буквально формирование сети. А формирование сети и связей между нервными клетками — это формирование памяти. Поэтому для пожилых это (владение компьютером — прим. «Ленты.ру») оказалось суперполезно», — заявила врач.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал два признака надвигающейся деменции. Специалист рассказал, что о приближающемся слабоумии могут сигнализировать плаксивость и трудности с планированием.