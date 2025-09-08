Ученые выяснили, как алкоголь и сладкие напитки влияют на волосы

В новом обзоре почти 20 исследований была обнаружена связь между употреблением алкоголя и сладких напитков и повышенным риском выпадения волос. С другой стороны, большое количество витамина D и железа имело противоположный эффект.

© Ferra.ru

Для проведения нового исследования специалисты проанализировали 17 научных работ со всего мира. В них приняли участие 61 332 человека в возрасте от 7 до 77 лет. 97% из них были женского пола.

© Ekaterina Demidova / Getty Images

Учёные выяснили, что, по-видимому, диеты, богатые витамином D и железом, помогают бороться с алопецией и выпадением волос. А вот у повышенного потребления алкоголя и сладких напитков эффект оказался противоположный.

По мнению экспертов, сладкие и спиртные напитки могут препятствовать усвоению организмом питательных веществ, которые необходимы для здоровья волос. Это и способствует их выпадению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.