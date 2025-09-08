Витамины и минералы: Как избегать ловушек на рынке БАДов?

Нутрициолог Галина Леонова рассказала RuNews24.ru о разумном подходе к использованию пищевых добавок их способности устранять опасные для здоровья дефициты.

Что такое пищевые добавки?

«Пищевая добавка, по определению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), - это продукт, принимаемый внутрь и содержащий питательный элемент. К таким элементам относятся витамины, минералы, аминокислоты, травы и растительные вещества, которые могут использоваться в дополнение к нашей диете», - рассказала эксперт Леонова.

Галина Леонова акцентирует внимание на важности правильного подхода к обсуждению добавок. Чтобы максимально эффективно использовать их, необходимо учитывать следующие моменты:

Консультация со специалистом: Подбор добавок лучше осуществлять под контролем специалиста функциональной медицины. Несмотря на свободную продажу БАДов, неправильный выбор может привести к низкой эффективности, ухудшению состояния здоровья или даже к нежелательным последствиям. Широкий рынок добавок: Рынок витаминов и БАДов огромен, особенно в США, где доступно более 90 000 различных продуктов. Объем индустрии оценивается в $30 миллиардов, но, по словам Галины, многие добавки не имеют достаточных доказательств своей эффективности и безопасности. Проблемные категории: Три категории добавок вызывают наибольшее недовольство со стороны экспертов и FDA: БАДы для похудения, для восстановления половой функции и для наращивания мышечной массы. В этих категориях зачастую встречаются опасные ингредиенты, которые могут угрожать здоровью.

При выборе добавок стоит быть предельно осторожным. Проведенные исследования часто выявляют несоответствия между заявленным на упаковке и реальным содержанием продукта. Специалисты настоятельно рекомендуют обращать внимание на бренды, которые имеют высокую репутацию и надежную базу исследований.

Что касается добавок, они могут быть мощным инструментом в борьбе с дефицитом питательных веществ и улучшением общего самочувствия, но только при правильном использовании. Галина Леонова напоминает, что здоровье — это многогранная структура, и каждый элемент важен. Пища и образ жизни остаются основой нашего здоровья, а добавки должны быть лишь дополнением.

Внимание к выбору добавок и понимание их правильного места в общей картине здоровья — залог успешного и безопасного использования.