Развеян опасный миф о раке груди

Daily Mail: самодиагностика не помогает эффективно обнаружить рак груди
Рак молочной железы не всегда сопровождается развитием опухоли, поэтому регулярная самодиагностика может быть неэффективной мерой защиты от заболевания. Об этом изданию Daily Mail рассказала хирург-онколог Лорен Рэмси (США).
Врач отметила, что за последние 20 лет заболеваемость раком молочной железы среди молодых женщин (в возрасте до 50 лет) выросла на 10 %. Ученые связывают такие изменения со злоупотреблением алкоголем, искусственными подсластителями и ультра-обработанными продуктами. Последние представляют собой еду, произведенную в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях).
По словам эксперта, во многих случаях рак молочной железы невозможно выявить самостоятельно. Дело в том, что при этом заболевании не всегда развиваются опухоли, которые обнаруживаются при пальпации.
«Изменение цвета кожи, выделения из сосков, отеки, едва заметная боль и воспаление подмышечных лимфоузлов тоже могут быть признаками. К другим симптомам относится изменение формы или размера груди», — уточнила доктор Рэмси.
Хирург добавила, что маммография также не является стопроцентно эффективным способом выявления рака молочной железы.
«Чем плотнее грудь, тем сложнее выявить отклонения от нормы при маммографии. Женщинам с такой особенностью рекомендуется проходить комплексные обследования», — заключила медик.