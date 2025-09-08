Как понять, что вам не хватает железа

Слишком бледная кожа и другие неочевидные признаки нехватки железа
Железо - важнейший минерал для нашего организма. Оно помогает переносить кислород по всему организму, поддерживает здоровье соединительной ткани, улучшает мышечный обмен веществ. Вот какие симптомы указывают, что вам не хватает этого элемента.
Вы часто чувствуете себя уставшим. При нехватке железа вы можете ощущать слабость и усталость, даже если высыпаетесь. Также дефицит железа связывают с бессонницей и синдромом беспокойных ног.
Ваши руки и ноги всегда холодные. Вы также можете в целом мёрзнуть сильнее, чем окружающие.
Ваша кожа необычно бледная. Бледность может быть особенно сильно выражена на светлой коже и заметна по всему лицу.
Вы часто ощущаете головокружение или предобморочное состояние. При нехватке железа в организме не хватает эритроцитов для переноса кислорода к мозгу и другим органам.
У вас частые головные боли. Дефицит железа может привести к отёку кровеносных сосудов. В ходе одного исследования учёные также нашли тесную связь между железодефицитной анемией и хроническими ежедневными головными болями. Также часто среди участников с нехваткой железа часто встречались мигрени.
Ваши волосы и ногти слабые или ломкие. Также при недостатке железа может развиться такое состояние, как койлонихия. При нём ногти загибаются внутрь и имеют приподнятые гребни, которые похожи на ложки.
Вам хочется есть лёд. Из-за дефицита железа возникает тяга к несъедобным веществам. Чаще всего этот симптом встречается у подростков и беременных.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.