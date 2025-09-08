С приходом осени иммунитет у женщин ослабевает из-за переохлаждений, что может вызвать обострение хронических гинекологических заболеваний — сальпингоофорита, кольпита и других. Об этом рассказала акушер-гинеколог Наталья Личак.

— Важно подготовить иммунитет к встрече с вирусами, поэтому рекомендуется укреплять его, добавляя в рацион витамин D, витамины группы B, витамин C, а также витамины A и E, — отметила врач.

Снижение витамина D и серотонина может привести к хандре, депрессии и гормональному дисбалансу, влияющему на менструальный цикл.

Особое внимание следует уделять беременным: им нужно соблюдать меры безопасности, правильно питаться, пить теплые напитки с шиповником, лимоном и имбирем, избегать скоплений людей, использовать маски, часто проветривать помещения и соблюдать водный режим. Одежда должна быть подобрана так, чтобы не перегреваться и не переохлаждаться, особенно важно защищать голову.

Для поддержания здоровья полезны прогулки, гимнастика, йога и плавание. Вакцинация от гриппа рекомендована во 2-3 триместре беременности, а при рисках — с первого триместра, с использованием инактивированных вакцин, сообщает Life.ru.

Осенью настроение падает из-за холода и меньшего количества солнечных дней. Секс помогает взбодриться, почувствовать радость и защититься от простуды — чем регулярнее, тем лучше, заявила сексолог, эксперт по оздоровлению Лариса Никитина.