Как правильно организовать дневной сон, чтобы он не нарушал ночной

Невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская советует дневной сон продолжительностью 10–20 минут. Это время идеально для восстановления энергии и улучшения самочувствия, говорит специалист.

«Поверхностный дневной сон длится около 15–20 минут. Этого достаточно, чтобы немного отдохнуть и зарядиться бодростью. Если спать дольше, после пробуждения можно почувствовать усталость и разбитость, что усложнит возвращение к делам», – объясняет Демьяновская.

Она также подчеркнула в беседе с РИАМО, что положительный эффект от дневного сна возможен только при достаточном ночном отдыхе. Исследования показывают, что дефицит сна снижает способность к запоминанию на 40%.

Врач рекомендует выбирать для дневного сна время в течение часа после обеда, но не позднее 15:00. Важно учитывать свой обычный режим, чтобы не нарушить ночной сон.