Артрит и другие болезни, которые можно лечить куркумой

Куркумин - это активное вещество куркумы. Оно обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием, облегчает боли в суставах, улучшает пищеварение и не только.

© Ferra.ru

Вот при каких заболеваниях вам может помочь куркума.

Артрит (боль в суставах). Согласно результатам исследований, куркума может облегчить его симптомы так же эффективно, как некоторые лекарства, и с меньшим количеством побочных эффектов. Обзор 29 клинических испытаний показал: куркума значительно уменьшает воспаление и боль при пяти типах артрита: ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, ювенильный идиопатический артрит, подагра.

Сердечно-сосудистые заболевания. Куркумин уменьшает воспаление, улучшает функцию кровеносных сосудов, может способствовать нормализации уровня холестерина. В ходе одного исследования приём добавки куркумы в течение 12 недель помог улучшить артериальное давление и общее состояние сердечно-сосудистой системы, а другая работа показала, что куркумин при приёме до и после операции снизил риск возникновения сердечных приступов на 65% у тех, кто перенёс аортокоронарное шунтирование.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Метаанализ шести исследований продемонстрировал, что куркумин значительно уменьшает и предотвращает симптомы язвенного колита и его обострения.

Нейродегенеративные заболевания. К ним относятся болезни Альцгеймера и Паркинсона. Приём куркумы способен уменьшить воспаление мозга и защитить от прогрессирования нейродегенеративных заболеваний. Также куркумин защищает клетки мозга от повреждений, улучшает настроение и память у пожилых.

Депрессия. Результаты исследований показывают, что куркумин значительно облегчает симптомы клинической депрессии. Он был эффективен и отдельно, и в сочетании с антидепрессантами.

© Tetra Images / Getty Images

Аллергии. За счёт противовоспалительных свойств куркума помогает контролировать реакцию иммунной системы на аллергены.

Воспалительные заболевания кожи. Куркумин может уменьшить воспаление кожи, смягчить симптомы, способствовать заживлению.

Рак. Одни исследования показывают, что куркумин замедляет рост раковых клеток, распространение и развитие онкологии, другие - что он может повысить эффективность химиотерапии и лучевой терапии, уменьшить распространённые побочные эффекты лечения рака.

Диабет 2 типа. Куркумин улучшает реакцию клеток на инсулин и помогает им лучше усваивать сахар.

Респираторные заболевания. Куркума помогает снять воспаление в дыхательных путях, защищает лёгкие от повреждений, связанных с длинным воздействием токсинов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.