В каких случаях минеральная вода может навредить

Минеральная вода может быть как полезной, так и вредной в зависимости от состояния здоровья и уровня минерализации. Об этом рассказал Денис Борозденко, ассистент Института фармации и медицинской химии Пироговского университета.

Специалист пояснил, что минеральные воды делятся на три типа:

столовая (до 1 г солей на литр) — подходит для ежедневного употребления;

лечебно-столовая (1–10 г/л) — рекомендуется в жару или при интенсивных физических нагрузках;

лечебная (более 10 г/л) — применяется только по назначению врача.

Ежедневное употребление столовой минеральной воды (около литра в сутки) может помочь предотвратить остеопороз, анемию, улучшить работу ЖКТ и снизить проявления неврозов благодаря содержанию магния, кальция и железа.

Однако людям с гипертонией и болезнями почек минеральная вода может навредить. Избыток натрия повышает давление, а кальций способствует образованию камней в почках.