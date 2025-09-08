Как молочные продукты влияют на здоровье костей

С детства нам внушали, что молоко – залог крепких костей. Однако современные исследования ставят под сомнение эту аксиому, указывая на возможные негативные последствия чрезмерного употребления молочных продуктов.

© Vse42.ru

Аргументы "за" молочные продукты:

Источник кальция: Молоко и молочные продукты содержат кальций, необходимый для здоровья костей и зубов.

Полноценный белок: Молочные продукты богаты белком, который является строительным материалом для костей.

Доступность: Молоко и молочные продукты доступны по цене для большинства людей.

Но где подвох?

Крупные исследования последних лет выявили неожиданные факты:

Шведское исследование (2014): У женщин, потреблявших много молока, наблюдался повышенный риск переломов и смертности.

Гарвардская медицинская школа (2019): Высокое потребление молочных продуктов у женщин старше 50 лет не снижало риск переломов.

Рекомендации ВОЗ и Европейского общества по остеопорозу: Молоко не рекомендуется как единственный источник кальция, акцент делается на разнообразии питания и балансе витамина D.

Почему так происходит?

Избыток галактозы: Некоторые исследования связывают молочный сахар с окислительным стрессом и воспалением, что может негативно влиять на костную ткань.

Нарушение усвоения кальция: Для усвоения кальция необходимы витамин D и магний. Без них кальций из молока может откладываться в сосудах.

Кислотно-щелочной баланс: Белок из молока может подкислять среду организма, что может привести к вымыванию кальция из костей.

Альтернативы молоку:

Ферментированные продукты (кефир, йогурт, творог) менее спорны. Сыры содержат много кальция, но также много соли и жиров.

Источники кальция помимо молока:

Миндаль, кунжут, семена чиа.

Брокколи, капуста кейл, шпинат.

Сардины и лосось с косточками.

Бобовые.

Минеральная вода с кальцием.

Вывод

Молочные продукты могут быть частью здорового рациона, но не должны быть единственным источником кальция. Чрезмерное употребление молока может повышать риск переломов. Важен баланс, разнообразие продуктов, витамины и активный образ жизни для здоровья костей, сообщается в дзен-канале "Умный Lemur".