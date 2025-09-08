Как молочные продукты влияют на здоровье костей
С детства нам внушали, что молоко – залог крепких костей. Однако современные исследования ставят под сомнение эту аксиому, указывая на возможные негативные последствия чрезмерного употребления молочных продуктов.
Аргументы "за" молочные продукты:
- Источник кальция: Молоко и молочные продукты содержат кальций, необходимый для здоровья костей и зубов.
- Полноценный белок: Молочные продукты богаты белком, который является строительным материалом для костей.
- Доступность: Молоко и молочные продукты доступны по цене для большинства людей.
Но где подвох?
Крупные исследования последних лет выявили неожиданные факты:
- Шведское исследование (2014): У женщин, потреблявших много молока, наблюдался повышенный риск переломов и смертности.
- Гарвардская медицинская школа (2019): Высокое потребление молочных продуктов у женщин старше 50 лет не снижало риск переломов.
- Рекомендации ВОЗ и Европейского общества по остеопорозу: Молоко не рекомендуется как единственный источник кальция, акцент делается на разнообразии питания и балансе витамина D.
Почему так происходит?
- Избыток галактозы: Некоторые исследования связывают молочный сахар с окислительным стрессом и воспалением, что может негативно влиять на костную ткань.
- Нарушение усвоения кальция: Для усвоения кальция необходимы витамин D и магний. Без них кальций из молока может откладываться в сосудах.
- Кислотно-щелочной баланс: Белок из молока может подкислять среду организма, что может привести к вымыванию кальция из костей.
Альтернативы молоку:
Ферментированные продукты (кефир, йогурт, творог) менее спорны. Сыры содержат много кальция, но также много соли и жиров.
Источники кальция помимо молока:
- Миндаль, кунжут, семена чиа.
- Брокколи, капуста кейл, шпинат.
- Сардины и лосось с косточками.
- Бобовые.
- Минеральная вода с кальцием.
Вывод
Молочные продукты могут быть частью здорового рациона, но не должны быть единственным источником кальция. Чрезмерное употребление молока может повышать риск переломов. Важен баланс, разнообразие продуктов, витамины и активный образ жизни для здоровья костей, сообщается в дзен-канале "Умный Lemur".