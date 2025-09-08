Холодный или горячий душ: какой лучше принимать после тренировки?

Спортивная тренировка, как правило, заканчивается в душе – и это не просто правило гигиены, но и часть послетренировочного процесса восстановления. Но многие задаются вопросом: какой душ предпочесть – горячий или холодный? Эксперты помогли разобраться.

Холодная вода может уменьшить боль и воспаление в мышцах, а горячий душ может улучшить физическую работоспособность в этот же день или на следующий, – таковы общие выводы, озвученные в verywell.

Исследования показывают, что принятие холодного душа или погружение в холодную воду сразу после тренировки помогают уменьшить боль в мышцах и снять усталость. Холодная вода снижает уровень креатинкиназы и лактата – веществ, которые накапливаются в мышцах после физической работы и способствуют возникновению отсроченной мышечной боли – ощущения ноющих мышц, которое часто возникает после интенсивной нагрузки. Считается также, что холодная вода может помочь укрепить сердечно-сосудистую, иммунную систему, уменьшить жировые отложения, снизить инсулинорезистентность и повысить чувствительность к инсулину. Многие также отмечают, что холодный душ бодрит и дарит прекрасное, освежающее ощущение после «горячей» спортивной работы.

Когда человек принимает горячий душ или погружается в горячую ванну, у него увеличивается приток крови к мышцам. Некоторые исследования указывают на то, что это может улучшить производительность в дальнейшем – в этот же день или на следующий. Если делать тренировку перед соревнованием – может быть полезно принять горячий душ. Также можно поступить в случае, если в течение дня есть две тренировки. Многие отмечают, что горячий душ успокаивает и расслабляет, что приносит пользу не только физическому, но и психическому здоровью.

Вода не должна быть слишком горячей: исследования указывают на допустимые значения около 40°C.

Эксперты указывают, что душ – это только один элемент восстановления после тренировки. Важно уделять внимание и другим: выполнять заминку, делая упражнения низкой интенсивности в течение нескольких минут после занятия; пить достаточно жидкости, чтобы восполнить ее потери во время тренировочного процесса; есть достаточно белка; хорошо высыпаться, чтобы мышцы могли качественно восстановиться.