Врач назвал источник рака на столе

Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что "сладкие напитки и обработанные углеводы" по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю.

© Российская Газета

Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака - кишечника и поджелудочной железы. Фактически тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную как алкоголь.

"Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски", - цитирует профессора Mirror.

Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число "наиболее недооцененных факторов риска рака".

"Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. Это проблема", - отметил специалист.

По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода.

Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.