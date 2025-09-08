"Разрушает поджелудочную как алкоголь": Врач назвал источник рака на столе
Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что "сладкие напитки и обработанные углеводы" по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю.
Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака - кишечника и поджелудочной железы. Фактически тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную как алкоголь.
"Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски", - цитирует профессора Mirror.
Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число "наиболее недооцененных факторов риска рака".
"Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. Это проблема", - отметил специалист.
По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода.
Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.