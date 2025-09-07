Врач предупредила россиян об опасной кофейной привычке

Кофе давно стал частью утреннего ритуала для миллионов россиян.

Однако мало кто задумывается, когда именно лучше выпить первую чашку этого бодрящего напитка и сколько кофеина допустимо употреблять без вреда для здоровья.

Врач-кардиолог Анастасия Щербак в интервью издания «Газета.Ru» предупредила об опасной кофейной привычке, которая может негативно сказаться на здоровье.

По её словам, речь идёт о рано выпитой чашке бодрящего напитка. В частности, Щербак пояснила, что утром в организме и так высок уровень кортизола – гормона бодрости.

«Если ж выпить кофе в этот момент, то его тонизирующий эффект снизится, а вероятность раздражения слизистой желудка, напротив, возрастёт», – отметила медик.

По её словам, употребление напитка натощак может спровоцировать изжогу, боли в эпигастральной области и со временем повысить риск развития гастрита или даже язвенной болезни.

В этой связи она напомнила, что согласно данным гастроэнтерологических рекомендаций, оптимальное время для первой чашки кофе – через 1,5-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин начинает работать эффективнее.

«Лучше всего кофе во время завтрака или после легкого перекуса и не превышать суточную норму в 400 миллиграммов, чтобы избежать негативных последствий для здоровья», – резюмировала кардиолог.

