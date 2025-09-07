Перечислены самые опасные сочетания с водкой

Некоторые напитки нельзя смешивать с крепким алкоголем, предупредила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Самые опасные сочетания она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Энергетики, крепкий кофе и чай не стоит сочетать с водкой, так как они маскируют опьянение, из-за чего человек выпивает больше, чем нужно. Также эти напитки ускоряют всасывание этанола в кровь, что приводит к перегрузке сердца и нервной системы. Итог — повышенный риск аритмий, обезвоживания и травм», — рассказала врач.

Помимо этого, такое сочетание провоцирует тахикардию, ухудшает сон и делает утреннее похмелье более выраженным.

Также Чистик призвала не смешивать водку с популярными сильногазированными напитками, в том числе и колой. Она объяснила, что газировки ускоряют опорожнение желудка, поэтому алкоголь быстрее попадает в кровь. Это приводит к резкому росту концентрации уровня этанола в крови и, как следствие, более тяжелому опьянению, а сладкие добавки создают нагрузку на печень и поджелудочную железу. Врач добавила, что диетические газировки усиливают опьянение еще сильнее, чем обычные.

Ранее кандидат химических наук Алексей Панов предупредил россиян об опасности энергетиков в сочетании с некоторыми продуктами. По его словам, опасность подобных напитков усиливается, если смешивать их с алкоголем, чаем, кофе, жирной пищей и цитрусовыми.