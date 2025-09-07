В чем опасность некоторых диет

Надежда Чернышова, врач терапевт- нутрициолог, в интервью интернет-порталу "МК" заявила, что ни в коем случае самостоятельно, без консультации со специалистами не нужно садиться на диету.

Терапевт указала последствия неудачно подобранных диет:

"Сначала мы ценой неимоверных усилий снижаем вес, потом срываемся и набираем все, что потеряли, да еще и с привесом. Так что здесь без консультации с врачом, нутрициологом, диетологом не рекомендую никакие диеты применять".

Нутрициолог объяснила:

"Дело в том, что само определение правильного питания – это камень преткновения специалистов. Идут споры вокруг того, что считать правильным питанием. Что касается диет, то само понятие диета подразумевает некие ограничения рациона. Чаще всего это ограничиваются калории, употребляемые в среднем в сутки, или же исключаются какие-то группы веществ. Например, при кето-диете нет практически никаких углеводов. А при низкожировой диете, как мы понимаем, стараются минимизировать количество жирных продуктов. Есть заболевания, определенные, при которых диета показана. Например, при почечной недостаточности показана низкобелковая диета. При сахарном диабете, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта тоже есть определенные правила питания. Но все эти диеты объединяет то, что их назначает врач".

Надежда Чернышова подчеркнула:

"Ни в коем случае не стоит назначать самостоятельно никаких диет. Каждая из них имеет свои побочные действия, и результат после прекращения применения, и особенно диеты ограничительные с целью снижения веса, часто приводят к обратному результату".

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом