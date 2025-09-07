Какое растение помогает бороться с депрессией наравне с антидепрессантами

Лаванда показала схожую с антидепрессантами эффективность в борьбе против тревоги и депрессии. Это показало исследование ученых из Венского медицинского университета, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

«Лаванда, а именно, ее экстракты, показали эффективность в борьбе с депрессией во множестве исследований. Эфирное масло лаванды, например, используется в виде препарата Силексан в Германии. Это капсулы 80 мг, которые в рандомизированном исследовании у пациентов с тревогой и генерализованным тревожным расстройством показали эффективность значительно выше, чем у плацебо, сопоставимую с традиционно назначаемыми препаратами. Применяют его и в виде леденцов. Ингаляция эфирного масла лаванды в исследованиях оказалась наиболее эффективным путем применения по сравнению с массажем или пероральным приемом. Очевидно, что при ингаляции имеет значение сам запах наряду с биологически активными веществами, которые содержатся в масле», – объяснил специалист.

При этом эфирное масло лаванды не имеет противопоказаний в отличие от большого списка побочных эффектов от антидепрессантов. Однако при взаимодействии с натуральными экстрактами нельзя забывать об аллергиях. Хотя эфирные масла считаются безопасными, в случае низкого качества в них могут быть белковые примеси, которые способны вызвать аллергическую реакцию.

Также врач подчеркнул, что не следует путать экстракт (то есть эфирное масло или абсолют лаванды) с парфюмерной отдушкой и вообще запахом лаванды в духах, диффузорах.