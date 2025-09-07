Названы продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью

Тыквы, кабачки, яблоки и груши помогают укрепить иммунитет человека осенью перед приходом холодов, сообщила руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. О подготовке организма к погодным изменениям специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

«С наступлением осени организм сталкивается с тройной нагрузкой: сокращением светового дня, похолоданием и повышением риска сезонных заболеваний. Растительные продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, помогают мягко перестроить работу всех систем и укрепить иммунитет перед холодами. Поэтому осенью особенно важно включить в рацион сезонные овощи и фрукты. Тыквы, кабачки, морковь, свекла, яблоки и груши содержат именно те микроэлементы, которые необходимы нам в этот период. Они богаты витаминами А и С, калием и железом, что особенно важно для поддержания энергии и укрепления защитных сил организма», — объяснила эксперт.

Махова также посоветовала обратить особое внимание на продукты, богатые клетчаткой, в числе которых цельнозерновые крупы и бобовые культуры. Они помогают нормализовать пищеварение, отметила эксперт. Кроме того, по ее словам, они дают длительное чувство сытости и помогают поддерживать энергию в течение дня.

«Важную роль в осеннем рационе играют и растительные жиры. Орехи, семена льна, подсолнечника и тыквы, нерафинированные растительные масла содержат необходимые жирные кислоты, которые помогают сохранять эластичность кожи и волос, что особенно актуально при включении отопления и снижении влажности воздуха», — рассказала Махова.

Также специалист рекомендовала включить в свой рацион ферментированные растительные продукты для повышения защитных сил организма.

«Важно не торопиться с кардинальными переменами в питании, а постепенно внедрять разнообразные растительные компоненты. Такой подход к изменению рациона позволит организму адаптироваться к новым продуктам без лишнего стресса и напряжения», — Олеся Махова, руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества.

Ранее эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина заявила, что секс помогает иммунитету защищать организм от инфекций. Правда, как подчеркнула специалист, оздоровительный эффект сохраняется максимум на сутки.