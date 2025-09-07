Доктор назвал три продукта, которые опасны для кишечника

Часто живот выглядит большим из-за вздутия. Это происходит, если человек съедает слишком много фруктов или овощей за один прием пищи, использует сахарозаменители, не следит за работой кишечника. Основные причины перечислила врач Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

© Российская Газета

Она напомнила: с одной стороны, кишечнику для нормальной работы необходима клетчатка. С другой - переедание или резкое увеличение источников пищевых волокон может дать обратный эффект. Как отметила врач, то, что кишечник не успевает адаптироваться, особенно хорошо видно при употреблении лука. Также вздутие и увеличение живота могут наблюдаться, если в рационе вдруг появилось много брокколи и цветной капусты.

"Важно постепенно увеличивать количество клетчатки и пить достаточно воды", - подчеркнула Лиза Афинская.

Она добавила, что с другими напитками надо быть осторожнее. Например, не стоит пить кофе натощак. Или налегать на черный чай: 1-2 литра в день могут вызывать проблемы со стулом.

Иногда вздутие является сигналом заболеваний пищеварительной системы (СРК, СИБР и другие) и гормональных изменений.

Кроме того, употребление колбасы и консервированных продуктов вызывает задержку жидкости из-за большого количества соли. Это усиливает вздутие. Такая еда мешает работе кишечника, вызывая скопление ядов и токсинов.