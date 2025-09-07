Профессор назвал причины упадка сил и апатии осенью
С наступлением осени многие люди сталкиваются упадком сил и апатией. Профессор, и. о. заведующего кафедрой психотерапии ИКПСР Пироговского Университета Михаил Некрасов объяснил, что за этими состояниями может стоять сезонное аффективное расстройство (САР).
Специалист выделил основные причины осенних обострений: сокращение светового дня, нарушение биоритмов, снижение выработки «гормона сна» мелатонина и «гормона счастья» серотонина, а также ослабление иммунитета. Всё это создаёт благоприятную почву для ухудшения психического состояния.
На сезонное аффективное расстройство могут указывать следующие симптомы:
- постоянная сонливость или, наоборот, бессонница;
- потеря интереса к вещам, которые раньше приносили радость;
- чувство усталости, подавленности, грусти;
- переедание, повышенная тяга к углеводам или ухудшение аппетита;
- чувство безнадёжности, вины, бесполезности;
- проблемы с концентрацией внимания.
Для того чтобы смягчить влияние сезонных факторов, эксперт дал рекомендации. В первую очередь необходимо нормализовать режим сна и питания. Также важно добавить физическую активность в ежедневную рутину и проводить больше времени на свежем воздухе даже в пасмурную погоду. В более серьёзных случаях может потребоваться консультация специалиста.
Также справиться с САР помогает сезонная релокация, то есть временный переезд, в регионы с более благоприятным климатом.