От отравления до лихорадки: как не заболеть в отпуске

В Турции несколько туристов из России подхватили опасную инфекцию во время отдыха. Пострадавшие массово жалуются на высокую температуру до 39 градусов, тошноту, рвоту и диарею. Подобные истории — не редкость, ведь во многих странах существует риск подхватить опасную болезнь, если не соблюдать все меры предосторожности. URA.RU обсудил с врачом экспертом лаборатории «Гемотест» Ольгой Уланкиной как не заразиться во время отпуска и что делать, если первые симптомы уже начались.

© РИА Новости

Чем можно заразиться в отпуске

Популярные маршруты в Азию и на Ближний Восток традиционно считаются зонами риска. Здесь чаще всего встречаются кишечные инфекции. Заразиться ими очень легко — достаточно выпить воду из-под крана, съесть немытый фрукт или попробовать уличное блюдо, отмечает врач.

«В Азии и на Ближнем Востоке мы сталкиваемся с бактериальной дизентерией и различными энтеровирусными инфекциями. Это классический сценарий для тех, кто пренебрегает простыми правилами гигиены», — рассказала Ольга Уланкина.

К тому же туристы рискуют заразиться в Турции и Китае гепатитом А. Это вирусное заболевание печени, которое также передается через зараженную воду и продукты питания.

Но особенно внимательными стоит быть при посещении Таиланда и Индии. Ведь там высок риск заразиться лихорадкой денге, которую переносят местные комары.

Опасность комаров в восточных странах

Если кишечные инфекции чаще всего связаны с едой и водой, то болезни, которые передаются через укусы насекомых, грозят непредсказуемыми последствиями. В тропиках один укус комара способен обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Самая известная угроза в Азии — лихорадка денге. Она протекает с высокой температурой, сильными болями в мышцах и суставах, нередко сопровождается сыпью и может привести к осложнениям.

Единственный способ избежать заражения — защита от укусов.

«Чтобы не подхватить лихорадку, которую переносят азиатские комары, нужно на природе обрабатывать кожу и одежду репеллентами, а помещение защищать оконными сетками либо включать фумигаторы», — советует Ольга Уланкина.

Как обезопасить себя перед поездкой

Перед тем, как отправиться в путешествие, стоит озаботиться о своем здоровье. Врач советует задуматься о вакцинации перед вылетом в экзотическую страну и посоветоваться на этот счет с инфекционистом.

«Нужно навестить врача, чтобы обсудить вопрос возможной вакцинации против инфекционных заболеваний, распространенных в регионе, куда планируется поездка», — отметила Ольга Уланкина.

Не менее важна и аптечка путешественника. Врач советует включить в нее сорбенты для облегчения состояния при кишечных инфекциях, средства для регидратации, которые восполняют потерю жидкости и электролитов, жаропонижающие препараты без аспирина. Также важно иметь при себе антигистаминные лекарства на случай аллергических реакций. Такой набор позволит выиграть время и облегчить состояние до обращения к врачу.

Главные правила безопасности во время поездки

Даже идеальная подготовка не спасет, если в самой поездке пренебрегать простыми правилами. Необходимо помнить главный принцип — проявлять максимальную осторожность в вопросах питания и питья. Не стоит рисковать и пробовать неизвестные блюда или уличную кухню, если вы не уверены в том, что пища безопасна.

«Старайтесь не покупать в заведениях общепита еду, которая не прошла термическую обработку. Например, салаты из свежих овощей. Не стоит брать и напитки со льдом», — подчеркнула врач.

Не менее важно мыть руки перед едой. Если в дороге не доступна вода с мылом, стоит взять с собой санитайзер, чтобы обработать руки перед тем, как брать пищу.

«Пить нужно только бутилированную воду, ее же следует использовать для мытья фруктов и полоскания рта при чистке зубов», — добавила врач.

Что делать, если стало плохо

Несмотря на все усилия, болезнь может настигнуть даже самого осторожного туриста. Поводом для тревоги становятся высокая температура, сыпь, рвота, диарея и общее резкое ухудшение состояния.

Первое, что нужно сделать, — использовать аптечку для облегчения симптомов и пить больше безопасной жидкости. При первой же возможности следует обратиться к врачу. Поэтому так важна медицинская страховка: она покрывает визиты к местным специалистам и лечение в клиниках. Если нет возможности попасть к врачу на месте, можно проконсультироваться с российскими специалистами онлайн.

После возвращения домой обязательно нужно навестить инфекциониста, даже если самочувствие нормализовалось.

«Некоторые заболевания проявляются лишь спустя недели после заражения. Классический пример — малярия», — предупреждает Ольга Уланкина.

Осмотр у врача поможет исключить скрытые инфекции и убедиться, что поездка завершилась только приятными воспоминаниями. Даже если окажется, что болезнь не так опасна — лучше знать об этом наверняка.