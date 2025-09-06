Диетолог объяснил, как правильно есть шашлык

Диетолог рекомендовала есть шашлык с большим количеством зелени и овощей. Продукты растительного происхождения помогут избавиться от лишнего холестерина и подействуют как антиоксиданты.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«Мясо идёт вкупе с другими компонентами, с соединительной тканью, но это смотря, о каком мясе речь: съели котлетку из куриной грудки или прожаренный шашлык. Важно, как мы употребляем этот шашлык: с бутербродами или с овощами, как народы Кавказа. Овощи сразу излишки холестерина забирают, пищевые волокна забирают остатки недопереваренного мяса, много антиоксидантов, они едят с большим количеством зелени — а не просто пучочек один».

