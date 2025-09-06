Кардиолог рассказал, как сохранить здоровье сердца с детства

Главный внештатный специалист по детской кардиологии Минздрава региона, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Антон Авраменко рассказал, на что стоит обратить внимание, чтобы сохранить сердечно-сосудистую систему ребенка здоровой.

© unsplash

Регулярная физическая активность. Подвижные игры на свежем воздухе, занятия спортом, катание на велосипеде или прогулки с собакой укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают справляться со стрессом. Дети, которые любят движение, реже сталкиваются с недугами в будущем. Правильное питание. Сбалансированный рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и параллельное ограничение сладостей, газировки и фастфуда помогают поддерживать нормальный вес и уровень холестерина. Именно ожирение - одна из главных угроз для сердца. Поэтому важно с ранних лет прививать любовь к здоровой пище. Забота о настроении и душевном равновесии. Хорошее психологическое состояние напрямую влияет на здоровье сердца. Поэтому важно учиться справляться с эмоциями без вреда для себя. Сила привычки. Если ребенок растет в среде, где ценят активность и правильное питание, он с большой вероятностью сохранит все это и во взрослой жизни. Пример и поддержка семьи. Совместные прогулки, походы, приготовление полезных блюд не только укрепляют здоровье, но и делают родителей и детей более дружными. При этом создается атмосфера, в которой правильный выбор становится естественным и приятным. Меньше экранов. Важно мягко ограничивать время, проведенное ребенком за компьютером и перед телевизором. Часто такой досуг сопровождается вредными перекусами и вытесняет более активные и полезные виды отдыха. Родителям следует поощрять творческие игры, чтение и общение. Профилактика. Даже при правильном образе жизни важно регулярно посещать педиатра. Плановые осмотры помогают контролировать ключевые показатели: давление, уровень холестерина и сахара в крови. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы и предотвратить развитие проблем.

Ранее врач-диетолог назвала основы сбалансированного детского питания.