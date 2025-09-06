Назван самый полезный осенний продукт

Самым полезным осенним продуктом является капуста, она богата витамином С. Об этом Анастасия Якимова.

Она уточнила, что в капусте больше витамина C, чем в лимоне — в 100 граммах содержится до 70 процентов суточной нормы. Кроме того, в свежих листьях капусты содержатся витамины С, К, группы В, органические кислоты, а также обладающие противомикробным действием фитонциды.

«Считалось, что лист капусты способен уменьшить боль и снять отек. При этом, современные исследования подтверждают, что сок капусты обладает противовоспалительным эффектом, однако это средство не может заменить полноценное медицинское лечение», — предупредила врач.

Ранее Анастасия Якимова призвала осенью есть больше овощей. Врач подчеркнула, что в сентябре в магазинах появляются овощи, созревшие естественным путем. По ее словам, такие плоды являются рекордсменами по содержанию витаминов и полезных веществ.