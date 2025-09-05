Диетологи рассказали, какие привычки избавят от висцерального жира

Уменьшение висцерального жира (такого, который окутывает внутренние органы и не виден снаружи) - вполне реальный процесс. Но для этого нужно пересматривать свой образ жизни и постепенно менять. Вот на чём рекомендуют сосредоточиться эксперты по питанию.

© Ferra.ru

Ешьте больше противовоспалительных продуктов. Если у вас много жира в организме, то может возникнуть воспаление. Накоплению висцерального жира способствуют также такие продукты, как рафинированные углеводы, обработанное мясо и пища с добавленным сахаром. Сделайте упор на богатые клетчаткой фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, фасоль, бобовые, морепродукты, нежирные молочные продукты, яйца, орехи и семена. Это станет первым шагов в борьбе с висцеральным жиром.

Употребляйте много белка. Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием белка помогает наращивать мышечную массу и уменьшает жировую прослойку.

Сосредоточьтесь на клетчатке. Многочисленные научные исследования демонстрируют, что существует связь между потреблением клетчатки и снижением уровня жира.

Питайтесь часто. Согласно результатам одной научной работы, завтрак, обед и ужин в одно и то же время могут привести к снижению веса. Также учёные пришли к выводу, что потребление одинакового количества калорий в одно и то же время ежедневно помогают похудеть.

Регулярно занимайтесь спортом. Для уменьшения жировых отложений нужно сочетать кардио и силовые упражнения. Стремитесь уделять тренировкам не менее 30 минут в день.

Обращайте внимание на другие факторы образа жизни. С уменьшением количества висцерального жира и жира в организме в целом связаны снижение уровня стресса, улучшение качества сна, сокращение потребления алкоголя и отказ от курения (или вейпинга).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.