Доктор предупредил об опасности сочетания туалета и смартфона

Гастроэнтеролог Триша Пасрича предупредила о последствиях привычки ходить в туалет с телефоном. Ее слова приводит Metro.

Врач отметила, что любители просматривать ленты социальных сетей обычно намного больше времени проводят в туалете. По ее словам, это может привести к геморрою, образованию анальных трещин и даже к выпадению прямой кишки.

«Если вы часами сидите на унитазе, это создает давление, из-за которого ослабевают соединительные ткани и набухают вены», — объяснила она.

Чтобы не допустить развития этих заболеваний, гастроэнтеролог посоветовала не брать с собой в туалет телефон. Тем же, кто не может обойтись без гаджета, она рекомендовала просматривать не более двух роликов. Коме того, она напомнила, что после посещения туалета важно не только помыть руки, но и продезинфицировать гаджеты с помощью влажной салфетки.

