В чем суть диеты Роберта Аткинса и почему ее создатель умер от ожирения

Американский кардиолог совершил «диетическую революцию», но сам не смог справиться с лишним весом. Так ли это?

Популярная система питания по Аткинсу работает по принципу: ешь в удовольствие, без чувства вины, но ограничивай себя в углеводах. Диета используется для поддержки потери веса и формирования здоровых пищевых привычек.

Биография Роберта Аткинса

Роберт Аткинс родился 17 октября 1930 года в Нью-Йорке, в довольно обеспеченной семье. Его отец был кондитером и владельцем нескольких ресторанов. Мать считала себя домохозяйкой, но в свободное время подрабатывала секретаршей.

Роберт с юных лет проявлял самостоятельность и твёрдый характер. В 14 лет он продавал обувь, вёл передачи на местном радиошоу – и успевал учиться в средней школе Фэрвью в Дейтоне. Аткинс без особых усилий поступил в Мичиганский университет. После его окончания в 1951 году он стоял на распутье: стать врачом или комиком.

После работы аниматором на курортах в летний сезон Роберт выбрал медицину. Стажировки в различных лечебных учреждениях, обучение в области кардиологии в больницах, связанных с Колумбийским университетом, привели его к мысли заняться частной практикой. В 1959 году Роберт Аткинс открыл в Нью-Йорке собственный медицинский кабинет.

Борьба с лишним весом

На идею создать диету его подтолкнули обстоятельства. При росте 180 см Роберт весил 116 кг. Ощущение дискомфорта заставило его искать выход из ситуации. Первый же эксперимент над собой, когда Аткинс сократил количество углеводов в своём рационе до минимума и увеличил содержание белков, принёс неожиданный эффект. Роберт похудел на 28 кг.

Диета Аткинса затем была опробована на нескольких пациентах. Результаты не заставили себя ждать: разработанная система питания помогла людям избавиться от лишнего веса и улучшить самочувствие.

Доктор Роберт Аткинс впервые представил свою диету в 70-х годах. Она состояла из начального двухнедельного «индукционного» периода. Каждый день разрешалось употреблять не более 20 г углеводов. Затем сидящие на названной выше диете люди постепенно переходили на рацион, содержащий в почти неограниченном количестве мясо, морепродукты, яйца, сыры, сливочное масло, бекон, колбасы и прочие калорийные продукты.

По рекомендациям доктора Аткинса, в течение первых двух недель не разрешалось употреблять в пищу овощи с высоким гликемическим индексом, молоко, фрукты, хлеб и крупы. Затем в рацион можно было добавлять по 5 г углеводов, пока их содержание не увеличится до 40-90 г, необходимых для создания фазы «поддержания».

Гликемический индекс (ГИ) показывает, насколько быстро после употребления определённого продукта повышается уровень сахара (глюкозы) в крови.

Марина Стефанюк, эндокринолог, нутрициолог, педиатр:

«Диета Аткинса — один из самых известных низкоуглеводных подходов. Суть проста: резко урезать углеводы, особенно быстрые, и сместить рацион в сторону белков и жиров. Классическая схема состоит из четырёх фаз — от почти полного исключения углеводов (около 20 г в день) до их постепенного увеличения до индивидуального уровня».

Основная философия Аткинса гласила:

«Ожирение связано не с жирами, а с инсулином. Контролируйте потребление углеводов, и организм исцелит себя сам».

Кардиолог утверждал, что жидкость – это лучшее средство детоксикации и сжигания жира. Выпивать в день необходимо не менее восьми стаканов воды, иначе процесс потери веса замедлится.

Мировая слава

Диета Аткинса была очень популярна в Америке. Первыми её на вооружение взяли голливудские звёзды. Например, телеведущая Шэрон Осборн за три месяца диеты сбросила более 12 кг. Она призналась журналистам:

«Я всегда боролась с лишним весом. Эта диета изменила мою жизнь. Хотя, в общем-то, это даже не диета, а просто совершенно новый образ жизни. Выбор продуктов очень велик: можно сходить в ресторан, съесть яичницу, сосиску, бекон или салат. Ты не чувствуешь себя в чем-то обделённым».

Другой пример – актриса Рене Зеллвегер. Для главной роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс» ей пришлось поправиться на 13,5 кг. Когда же звезду пригласили в мюзикл «Чикаго», она благодаря диете Аткинса довольно быстро избавилась от лишнего веса.

Личная жизнь Роберта Аткинса

Вероника Аткинс, бывшая оперная певица, стала женой знаменитого доктора, когда ему было уже 56 лет. В соавторстве с ней в 1988 году была написана очередная книга «Быстрая и простая новая диета», имевшая громкий успех.

Надо отдать должное деловой хватке этой женщине, умению зарабатывать деньги. К 2002 году состояние семьи оценивалось в $ 100 млн (около 8 млрд рублей). Основной доход приносили книги, самая ценная из которых «Диетическая революция доктора Аткинса» вышла в 1972 году тиражом 10 млн экземпляров. Хотя немалую прибыль давал и центр комплементарной медицины, созданный автором низкоуглеводной диеты.

Проблемы со здоровьем и ожирение

Последние годы жизни Роберт Аткинс чувствовал себя неважно. Было заметно, что он пополнел и даже появился двойной подбородок. В 2002-м он перенёс сердечный приступ и уже страдал от лишнего веса.

7 апреля 2003 года Аткинс поскользнулся на улице и упал на обледенелый тротуар. Травма головы оказалась крайне тяжёлой. Роберта Аткинса срочно доставили в медицинский центр и прооперировали, удалив тромб из его мозга.

Знаменитый доктор затем впал в кому. Он скончался 17 апреля 2003 года в возрасте 72 лет. Его смерть вызвала неоднозначную реакцию у коллег. Некоторые из них полагали, что доктор Аткинс стал жертвой собственной разработанной диеты.

Газета The Wall Street Journal выпустила статью – в руках журналистов оказались медицинские документы, которые позволили сделать вывод, что Аткинс скончался от сердечной недостаточности, вызванной ожирением. К моменту смерти знаменитый кардиолог-диетолог весил 120 кг.

Однако врач Стюарт Трейгер опроверг это заявление. Доктор напомнил, что Аткинс поправился только после травмы почти на 30 кг:

«Когда его состояние стало ухудшаться, организм вышел из строя, что привело к задержке жидкости и резкому увеличению веса».

Кроме того, жена Роберта Вероника сказала, что издатели таким образом пытались лишь дискредитировать вклад её мужа в науку. Она отметила: заболевание сердечной мышцы не связано с его диетой и было вызвано вирусной инфекцией. А чтобы положить конец всем слухам, добавила: Аткинс умер от травмы головы, на что указывает медицинский отчёт.

Диета Аткинса: плюсы и минусы

Ведущий диетолог Великобритании доктор Сьюзан Джебб в своё время предупреждала сторонников теории быстрого похудения: «На данный момент это даже не безопасный эксперимент, поскольку никто не следит за тем, что происходит с миллионами людей, которые придерживаются диеты Аткинса. Это неизвестный фактор риска. Мы можем сказать, что диета Аткинса неполноценна с точки зрения питания. Если вы исключаете целую группу продуктов, например, углеводы, вы лишаетесь всех витаминов и минералов, которые получаете из этой группы продуктов».

Однако у этого подхода есть свои сильные стороны. Высокое содержание белка помогает дольше чувствовать сытость и сохранять мышечную массу. Подсчёт калорий необязателен – главное, что именно вы едите. Ограничение углеводов вместе с высоким содержанием жиров снижает аппетит, а в первые недели вес уходит особенно быстро — за счёт потери жидкости и запасов гликогена. Аткинс также настаивал на сочетании диеты с физической активностью, и это действительно усиливает эффект.

По словам нашего эксперта, резкое урезание углеводов запускает в организме переход на расщепление жиров с образованием кетоновых тел. У здоровых людей это состояние, называемое пищевым кетозом, обычно безопасно, но при определённых заболеваниях, например, при сахарном диабете 1-го типа, может развиться опасное осложнение – кетоацидоз, требующее неотложной помощи. Кроме того, избыточное потребление жиров, особенно насыщенных, при длительном соблюдении повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и связанных с ними осложнений.

Большое количество белков и жиров также создаёт дополнительную нагрузку на почки и печень. Сильное ограничение овощей, фруктов и цельнозерновых может привести к дефициту клетчатки, витаминов группы B, магния, калия и антиоксидантов. В первые недели многие сталкиваются со слабостью, с головной болью, запорами и характерным «кето-запахом». И главное – это жёсткая система, которую сложно удерживать долго.

«Снижать вес можно и без полного отказа от углеводов. Основной механизм любого похудения — дефицит калорий, а не магическое исключение определённых продуктов. Более того, чрезмерные ограничения часто приводят к эффекту йо-йо: диета заканчивается – и вес стремительно возвращается, потому что человек «разрешает» себе всё, от чего отказывался. Жёсткий контроль и деление продуктов на «можно» и «нельзя» формируют искажённое мышление о питании и могут привести к расстройствам пищевого поведения», — отметила нутрициолог Марина Стефанюк.

Здоровый и устойчивый путь – это формирование привычек, которые можно легко внедрять каждый день: сбалансированный рацион, в котором есть место и углеводам, и белкам, и жирам, достаток клетчатки, разумный контроль сахара, разнообразие продуктов и регулярная физическая активность. Без демонизации еды, с поиском баланса и пониманием, что быстрый результат редко бывает долгосрочным. Диета может стать временным толчком, однако только образ жизни закрепляет результат на годы.