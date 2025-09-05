Назван орех, который который снижает уровень «плохого» холестерина

В ходе новой работы, опубликованной в журнале Nutrients, учёные обнаружили, что миндаль поддерживает здоровье сердца. У людей, которые ели этот орех, улучшились такие показатели, как уровни аполипопротеина B и соотношение аполипопротеина B к аполипопротеину A, уровни ЛПНП и общего холестерина.

© Ferra.ru

Новое исследование объединило данные 36 рандомизированных испытаний с участием 2485 взрослых. В большинстве этих испытаний добровольцы съедали ежедневно порцию миндаля, а затем проверяли уровень холестерина и других жиров в крови после ночного голодания.

Учёные заметили, что уровень апоB и соотношение апоB/апоA у людей улучшились после употребления миндаля. Это указывает на улучшение здоровья сердца.

Миндаль также помог снизить уровень вредного и общего холестерина. В значительной степени его преимущества сохранялись, когда специалисты рассматривали только самые качественные исследования.

В целом если вы ищете простой и полезный для здоровья перекус, то миндаль - отличный выбор.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.